В жутком ДТП на трассе Ялта - Севастополь погиб мотоциклист

ДТП произошло недалеко от поселка Гаспра. Фото: пресс-служба МВД по Крыму

На трассе Ялта - Севастополь произошло страшное ДТП - легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате чего погиб один человек. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым, все случилось около 15:30 сегодня, 11 июня недалеко от поворота на поселок Гаспра.

- По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево не убедился в безопасности совершения маневра, не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение, - отметили в пресс-службе крымской полиции.

В результате страшного ДТП 41-летний мотоциклист скончался на месте.

Фото: AMS YALTA Ялта \ Telegram

Все обстоятельства аварии на данный момент выясняют правоохранители.