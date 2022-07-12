Фото: МВД по РК

В Симферополе бездомный угнал электросамокат за 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. По подозрению в преступлении сивики задержали 38-летнего мужчину.

- От задержанного поступили признательные показания. Он пояснил, что увидел на обочине тротуара не пристегнутый самокат. Пользуясь моментом, пока никого рядом не было, путем свободного доступа украл вышеуказанное имущество, - говорится в сообщении.

Сам самокат бездомному оказался без надобности, поэтому он его продал, а вырученные деньги потратил. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее КП-Крым писала, что два ялтинца попались на краже мопедов. Теперь парням грозит до пяти лет лишения свободы.

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