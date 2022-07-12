В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за COVID-19

Фото: sev.gov.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», пишет Крымская газета. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе сняли некоторые коронавирусные ограничения.

Так, отменены следующие требования:

- соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра;

- соблюдение режима изоляции по месту жительства до получения результатов ПЦР тестирования;

- информирование работодателями работников о соблюдении режима изоляции по месту жительства до получения результатов ПЦР тестирования;

- обеспечение профильными министерствами республики работы обсерваторов для непрерывного наблюдения за инфицированными COVID-19;

- запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных и развлекательных.

Также был отменен усиленный режим дезинфекции для юрлиц и частных предпринимателей, работающих в местах массового скопления граждан.

Отметим, что за минувшие сутки в Республике Крым выявили 31 новый случай заражения COVID-19, в городе федерального значения Севастополе - пять.

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