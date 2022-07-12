В Крыму отменили запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за COVID-19

Фото: sev.gov.ru
Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», пишет Крымская газета. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе сняли некоторые коронавирусные ограничения.
Так, отменены следующие требования:
- соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра;
- соблюдение режима изоляции по месту жительства до получения результатов ПЦР тестирования;
- информирование работодателями работников о соблюдении режима изоляции по месту жительства до получения результатов ПЦР тестирования;
- обеспечение профильными министерствами республики работы обсерваторов для непрерывного наблюдения за инфицированными COVID-19;
- запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных и развлекательных.
Также был отменен усиленный режим дезинфекции для юрлиц и частных предпринимателей, работающих в местах массового скопления граждан.
Отметим, что за минувшие сутки в Республике Крым выявили 31 новый случай заражения COVID-19, в городе федерального значения Севастополе - пять.
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