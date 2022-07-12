Над Керчью 12 июля слышали очередной мощный хлопок

В МЧС по республике добавили, что никаких сообщений о взрывах в отделения не поступало Фото: Архив "КП"

12 июля многих жителей Керчи напугал мощный хлопок в небе. Из-за громкого звука даже сработали автомобильные сигнализации и затряслись оконные рамы. Как сообщил КП-Крым советник главы Крыма Олег Крючков, по предварительной информации, причиной хлопка в небе стал переход самолетом звукового барьера.

В МЧС по республике добавили, что никаких сообщений о взрывах в отделения не поступало.

Напомним, с момента начала спецоперации на Украине в небе над полуостровом часто летают военные самолеты и истребители. Не так давно, подобная ситуация произошла над небом Симферополя.