Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2022 8:28

Над Керчью 12 июля слышали очередной мощный хлопок

Громкий звук напугал горожан в разных районах
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В МЧС по республике добавили, что никаких сообщений о взрывах в отделения не поступало

В МЧС по республике добавили, что никаких сообщений о взрывах в отделения не поступало

Фото: Архив "КП"

12 июля многих жителей Керчи напугал мощный хлопок в небе. Из-за громкого звука даже сработали автомобильные сигнализации и затряслись оконные рамы. Как сообщил КП-Крым советник главы Крыма Олег Крючков, по предварительной информации, причиной хлопка в небе стал переход самолетом звукового барьера.

В МЧС по республике добавили, что никаких сообщений о взрывах в отделения не поступало.

Напомним, с момента начала спецоперации на Украине в небе над полуостровом часто летают военные самолеты и истребители. Не так давно, подобная ситуация произошла над небом Симферополя.