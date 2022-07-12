В Ялте восстановят пострадавшую от потопа инфраструктуру за 440 миллионов рублей

Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте на восстановление объектов инфраструктуры, пострадавших от потопа, из резервного фонда выделили 440 миллионов рублей. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Активные работы уже идут в одном из самых больших дворов Алупки - в районе домов №22 и №24 по улице Западной. Здесь практически завершены демонтажные работы, далее заменим асфальтобетонное покрытие, оборудуем детскую и спортивную площадки, зону отдыха, обустроим ливневые отводы, посеем газонную траву, - написала градоначальница в своем telegram-канале.

Работы выполняет ООО «ЛидерСтрой», которая занималась капитальным ремонтом «Аллеи Аполлонов» в Симеизе. Подрядчику доверено привести в порядок по меньшей мере 10 дворов. Полные список территорий можно посмотреть здесь.

Кроме того, беспрерывно выполняется ремонт внутридворовых проездов и дорог на прилегающих к городу территориях. Так, на улице Родниковой, 14 в Кореизе работы завершены на 95%, на Маяковского, 14 - полностью. По планам, далее приступят к восстановлению проезда на улице Тамарлы в Гаспре и в районе дома №54 на улице Южной.

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