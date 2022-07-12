Реконструкция парка имени Гагарина в Симферополе начнется в 2024 году

Парк имени Гагарина в Симферополе. Фото: соцсети

В 2023 году будет разработан проект реконструкции симферопольского парка имени Гагарина, а в 2024 году начнутся строительно-монтажные работы.

- Гагаринский парк - главная точка притяжения в городе, любимое место отдыха, как гостей, так и жителей Симферополя. Наша задача - сделать его более комфортным и привлекательным, - сообщил в эфире «Радио Крым» глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Отметим, что ранее стоимость разработки проекта оценили в 30 миллионов рублей, выполнение работ - в 700 миллионов. Архитектурную концепцию выбрали на конкурсе из 15 проектов. С победителями планировали заключить контракт на выполнение работ. Сроком окончания реконструкции был назван конец 2022 года. Однако позже работу отложили из-за отсутствия полноценного проекта, а предварительно заложенные в бюджете деньги сняли.

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