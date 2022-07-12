По состоянию на июль в Крыму амброзией поражено 339 тысяч гектаров

Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

По состоянию на июль в Крыму установлено 609 карантинных фитосанитарных зон по амброзии полыннолистной.

- Общая площадь поражения - более 339 тысяч гектаров. Традиционно, исходя из географических и природных условий, наиболее проблемными по амброзии являются степные и предгорные районы Крыма, - цитирует «Крым 24» главного государственного инспектора отдела контроля и надзора в области карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Михаил Кравченко.

Ранее КП-Крым писала, что карантинная зона амброзии в Крыму увеличилась в 2022 году до 340 тысяч га, что превышает показатели прошлого года в пять раз. В последние годы сорняк стали замечать даже в парках и скверах после реконструкций. Дело в том, что семена опасного растения могут храниться в почве до 50 лет в ожидании подходящих для роста условий. В процессе строительства рабочие переворачивают плодородный грунт, тем самым «оживляя» растение.

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