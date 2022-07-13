В Крыму ищут 74-летнего мужчину в резиновых шлепках

Константин Фурсов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на пожилого жителя Сакского района.

- Пропал Фурсов Константин Константинович, 74 года (1947 года рождения),

село Куликовка, Сакский район, - сообщили волонтеры.

Пожилой человек исчез из поля зрения близких 8 июля 2022.

Приметы пропавшего: 174 сантиметров рост, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.

Константин Фурсов был одет в синюю рубашку, темные спортивные штаны и черные резиновые шлёпки.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800) 7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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