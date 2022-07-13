В Симферополе 15 июля откроется первое детское отделение паллиативной помощи

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В Симферополе при поддержке Русской православной церкви 15 июля откроется первое в Крыму отделение паллиативной медпомощи детям. Об этом говорится на официальном сайте Московского патриархата.

Это совместный проект Республиканской детской клинической больницы и некоммерческой организации «Крымский детский хоспис».

- Теперь тяжелобольные пациенты смогут получать уход и лечение в специализированном отделении, которое полностью соответствует требованиям, необходимым для оказания полноценной медицинской помощи на самом высоком уровне, - сообщил главврач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.

Отделение рассчитано на десять мест. Помещения оснащены необходимым оборудованием и уже готовы к приему маленьких пациентов, которые поступят 18 июля. Открытие отделения состоится в 11.00 по улице Титова, 71.

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