В Симферополе планируют ликвидировать амброзию на 122 гектарах

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Администрацией Симферополя заключен муниципальный контракт по ликвидации и локализации амброзии полыннолистной, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- Предусмотрены следующие виды работ: удаление 44 гектар карантинных растений химическим способом и 78 гектаров комбинированным (механическим и химическим), - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на июль в Крыму амброзией поражено 339 тысяч гектаров, также установлено 609 карантинных зон.

Ранее КП-Крым писала, что карантинная зона амброзии в Крыму превышает показатели прошлого года в пять раз. Опасный сорняк стали замечать даже в парках и скверах после реконструкций. Дело в том, что семена этого растения могут храниться в почве до 50 лет в ожидании подходящих для роста условий. В процессе строительства рабочие переворачивают плодородный грунт, тем самым «оживляя» растение.

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