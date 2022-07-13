В Крыму с 16 июля по 4 сентября пройдет акция «Крымская культурная суббота»

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В Крыму с 16 июля по 4 сентября пройдет музейно-выставочная культурно-просветительская акция «Крымская культурная суббота», направленная на популяризацию историко-культурного наследия региона.

- Будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений, включая экскурсионное обслуживание, - сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

В частности, экскурсии по основной экспозиции Симферопольского художественного музея пройдут 23 июля, 20 августа и 3 сентября. Дни открытых дверей в Центральном музее Тавриды состоятся 30 июля, 27 августа, 3 сентября. А музей-заповедник «Судакская крепость» примет посетителей 30 июля, 27 августа и 3 сентября по основным экспозициям на территории крепости и в Историческом музее (Бывший особняк Функа).

С графиками проведения акции в остальных музейных учреждениях Крыма можно ознакомиться на их официальных сайтах.

Ранее сообщалось, что редкую коллекцию детских игрушек детей императора Николая II привезли в Крым. Это оловянные солдатики, фарфоровые и бумажные куклы. Часть экспонатов подлинники, другие же были восстановлены по фотографиям 20-го века.

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