На парня, ударившего военнослужащего в Судаке, завели уголовное дело

Изначально задержали всех троих участников конфликта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одного из участников конфликта с военнослужащими в Судаке завели уголовное дело. Речь идет о молодом человеке, дважды ударившем военного в ходе потасовки. Об этом «КП-Крым» рассказал друг задержанного Артур (имя изменено, - прим.Ред), который также был участником потасовки.

Напомним, конфликт случился ночью 10 июня на набережной в Судаке. Двое военнослужащих возвращались из бара на территорию военного санатория, когда у них произошла словесная перепалка с проходившим мимо мужчиной. Тот сделал замечание контрактнику, который перелезал через забор. На ситуацию обратили внимание трое местных жителей - молодые парни, которые прогуливались по набережной.

Услышав ругань, молодые люди решили узнать, что произошло, и включились в конфликт. В результате один из парней дважды ударил военнослужащего. Стоит отметить, что контрактники были в гражданской одежде. По словам Артура, о том, что перед ними именно военнослужащие, они не знали.

В итоге 11 июня около трех часов ночи Артура и двоих его друзей задержали почти о 21 часа 12 июля. При этом один из парней - который и ударил военнослужащего, все еще находится под стражей.

- Он на двое суток остается здесь (под стражей, - прим. Ред.), до суда. Суд, скорее всего, через два дня, но мы толком ничего не знаем, - рассказал Артур.

По словам молодого человека, на его друга завели уголовное дело. Правда, по какой статье, пока неизвестно.

Руководитель отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Наталья Кашкарова не подтвердила и не опровергла «КП-Крым» информацию об уголовном деле, отметив, что комментарии по данному вопросу будут позже.

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