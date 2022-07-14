Погода на 14 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 26...28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с., тепло до 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+26°, северо-западный ветер 4-10 м/с. Ясно.

В Евпатории +20…+26°, западный ветер 7-10 м/с. Ясно.

В Керчи +21…+26 °, северо-западный ветер 5-10 м/с. Ясно.

В Феодосии +20 …+27°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Ясно.

В Черноморском +21…+26°, северо-западный ветер 6-10 м/с. Ясно.

В Джанкое +17…+27°, скорость северо-западного ветра 6-10 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +19 …+26°, скорость западного ветра 3-5 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +22 …+24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50