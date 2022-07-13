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Общество13 июля 2022 14:50

Сергей Аксенов: Крым станет транзитным регионом для отдыха в Херсоне и Запорожье

В Херсонской и Запорожской областях будут открыты курорты
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: скриншот из видео\Tg-канал Сергея Аксенова

Фото: скриншот из видео\Tg-канал Сергея Аксенова

Добраться до курортов на освобожденных территориях можно будет через Крым. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Готовимся к следующему году. В следующем году, я уверен, будут открыты курорты в Херсонской и Запорожской областях, и других областях Украины. Крым будет транзитным регионом, другие регионы включатся в процесс, - подчеркнул Сергей Аксенов.

По словам главы республики, в следующем году логистика турпотоков изменится в связи с открытием курортов на освобожденных территориях.

- Это будет новая реальность, - заключил Сергей Аксенов.