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Общество14 июля 2022 6:07

В Севастополе простились с матросом Краснокутским, погибшим в ходе спецоперации

Военный был родом из города-героя
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В Севастополе 13 июля постились с матросом аварийно-спасательного флота Сергеем Краснокутским, погибшим во время специальной военной операции в Украине. об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Сергей Александрович родом из Севастополя, там же он учился и жил.

- Проводили в последний путь Сергея Александровича Краснокутского. Матроса 1 класса судна «Спасатель Василий Бех» 145 отряда (аварийно-спасательного флота), - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Напомним, в конце июня в Севастополе простились с матросом Леонидом Абдоковым, также погибшим во время спецоперации в Украине.

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