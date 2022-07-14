Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июля 2022 8:39

В Кировском районе 13 июля сгорели ГАЗель и стог сена

Пожар тушили около пяти часов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

В Кировском районе 13 июля огонь уничтожил ГАЗель и стог сена, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Пожар произошел на территории частного домовладения в селе Партизаны. На тушение огня потребовалось пять часов.

- Полная ликвидация заняла продолжительное время, так как пожарные уделили значительное внимание проливке и разбору тлеющих тюков соломы во избежание повторного возникновения огня, - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших нет. Причины пожара выясняются экспертами.

Ранее сообщалось, что в селе под Бахчисараем при пожаре 12 июля погибла женщина. Ее тело нашли спасатели при тушении огня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50