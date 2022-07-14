В Кировском районе 13 июля сгорели ГАЗель и стог сена

Фото: МЧС по РК

В Кировском районе 13 июля огонь уничтожил ГАЗель и стог сена, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Пожар произошел на территории частного домовладения в селе Партизаны. На тушение огня потребовалось пять часов.

- Полная ликвидация заняла продолжительное время, так как пожарные уделили значительное внимание проливке и разбору тлеющих тюков соломы во избежание повторного возникновения огня, - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших нет. Причины пожара выясняются экспертами.

Ранее сообщалось, что в селе под Бахчисараем при пожаре 12 июля погибла женщина. Ее тело нашли спасатели при тушении огня.

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