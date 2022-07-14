Симферополец получил срок в колонии за «раскопки» на братской могиле жертв войны

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Суд в Симферополе вынес приговор 43-летнему местному жителю за повреждение братской могилы жертв фашистского террора.

В пресс-службе прокуратуры Республики Крым пояснили, что речь идет об объекте культурного наследия, расположенном на территории Трудовского сельского поселения под крымской столицей.

- С апреля по май 2021 года мужчина с целью поиска материальных ценностей повредил Братскую могилу жертв фашистского террора, <...> в которой захоронено около 26 тысяч мирных жителей и военнослужащих, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 года по 1943 год, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе крымского Следкома, информация о разграблении «черными копателями» братской могилы была выявлена в ходе мониторинга СМИ в одном из печатных изданий.

Орудуя лопатой, мужчина на протяжении двух месяцев вел «раскопки» на территории культурного памятника в поисках ценных предметов. В результате его приговорили к двум годам семи месяцам и 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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