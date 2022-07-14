Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июля 2022 9:22

Симферополец получил срок в колонии за «раскопки» на братской могиле жертв войны

Мужчина повредил культурный памятник в поисках ценных предметов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Суд в Симферополе вынес приговор 43-летнему местному жителю за повреждение братской могилы жертв фашистского террора.

В пресс-службе прокуратуры Республики Крым пояснили, что речь идет об объекте культурного наследия, расположенном на территории Трудовского сельского поселения под крымской столицей.

- С апреля по май 2021 года мужчина с целью поиска материальных ценностей повредил Братскую могилу жертв фашистского террора, <...> в которой захоронено около 26 тысяч мирных жителей и военнослужащих, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 года по 1943 год, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе крымского Следкома, информация о разграблении «черными копателями» братской могилы была выявлена в ходе мониторинга СМИ в одном из печатных изданий.

Орудуя лопатой, мужчина на протяжении двух месяцев вел «раскопки» на территории культурного памятника в поисках ценных предметов. В результате его приговорили к двум годам семи месяцам и 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее КП-Крым писала, что пианино, ставшее визитной карточкой Фиолента, разбили вандалы. На необычном фоне часто фотографировались местные жители и туристы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50