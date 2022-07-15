В соцсети подняли на смех засветившихся на видео воришек из Евпатории

В Евпатории с пляжа украли урну. Фото: кадр видео Евпатория Подслушано и Подсмотрено/VK

В крымском паблике появился пост-обращение к воришкам-неудачникам, не заметившим видеокамеры.

- Ребята на белой «пятерке», когда шел ливень, вы взяли урну из нержавеющей стали на пляже по улице Симферопольская, 55П. Верните на место, а иначе видео, где есть ваши лица и номер авто, направим в полицию!

На размещенном в соцсети 13-секундном коротком ролике мужчина в зеленых шортах затаскивает в белое «Жигули» урну, предварительно вылив из нее дождевую воду.

Пользователи соцсети в комментариях высмеяли и незадачливость самих похитителей, их мелочность и непрезентабельность автомобиля: «Ведро засунули в ведро с болтами»; «Растяпа! Не умеешь воровать - не берись!»; «Крохоборы и нищеброды».

В Крыму такие ляпы у любителей чужого добра не редкость. Например, в Симферополе видеокамера запечатлел, как два молодых парня взломали сейф и украли миллион рублей. В в одном из музеев Керчи в кадр и вовсе попал призрак.

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