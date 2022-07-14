Эксперты выяснили, кем хотят стать крымские школьники

Фото: Пресс-служба федеральной программы "Билет в будущее"

Крымские школьники в будущем выбирают свободный график и высокую зарплату и предпочитают стать блогерами, IT-шниками, экономистами, архитекторами и юристами. Такие данные в результате тестирования учеников получили специалисты федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее»

Федеральная программа ранней профориентации школьников «Билет в будущее» была разработана для того, чтобы ребята уже после окончания школы стать высокооплачиваемым и востребованным специалистом на рынке труда. При помощи тренингов, опросов и практических занятий учащимся удается найти ту специальность, которая больше всего им подходит, а эксперты рассказывают школьникам о разных профессиях, дают возможность «примерить» их на себя.

Так, опрос прошли 4000 учащихся 6-11 классов крымских школ. Во время тестирование выяснилось, что многие хотят работу, которая давала бы им максимум свободы и достатка.

- 60% хотят стать блогерами, копирайтерами, фотографами, сценаристами, контент-менеджерами. 30% отдали предпочтение работе в сфере IT, медицины, юриспруденции, туризма, архитектуры. Еще 10% опрошенных хотят быть учителями, военными, социальными сотрудниками.