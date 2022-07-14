В Симферополе образовалась очередная дыра после обвала асфальта

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/ВКонтакте

В Симферополе образовалась очередная дыра на проезжей части в результате обвала асфальтового покрытия. Повреждение заметили на улице Гавена в районе дома 97/2. Об этом местные жители сообщили на официальной странице муниципалитета социальной сети «ВКонтакте».

- Опять провал асфальтового покрытия. Положили ветку, чтобы не было аварии, яма внушительных размеров, до ремонта такого не было, - написал симферополец, отметив что капитальный ремонт на этой дороге проводили в 2021 году.

Напомним, ранее в крымской столице на улице Толстого в результате потопа обрушился мост через Салгир. К настоящему моменту асфальтовое покрытие мостового сооружения восстановили, движение по нему было возобновлено.

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