Евпаторийские мошенники потратили 18 фальшивых пятитысячных купюр

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Четверо жителей Евпатории покупали фальшивые купюры номиналом по 5 тысяч рублей и расплачивались ими в магазинах.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республики Крым, мошенники покупали фальшивые банкноты два месяца оплачивали ими товары и услуги. В целом же они пустили в ход 18 купюр на общую сумму 90 тысяч рублей.

- Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (хранении, перевозке в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенные организованной группой), - уточнили в надзорном ведомстве.

Дело направлено в Евпаторийский городской суд.