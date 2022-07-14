Крымский автосервис, где отказались обслуживать российских военных, подлежит сносу

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СТО в Красногвардейском районе, где ранее отказались обслуживать российских военных, снесут в течение ближайшего месяца, так как автосервис оказался незаконной постройкой.

- Возведенный комплекс для технического самообслуживания транспорта и три подсобных помещения для хранения материалов подлежат сносу, как самовольно построенные. Уже издано соответствующее постановление. Следующий этап - подготовка и проведения работ по сносу. С учетом всего, в течении месяца должны быть завершены все эти процедуры , - сообщил вице-премьер Крыма Михаил Назаров.

Напомним, в середине июня в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают».

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