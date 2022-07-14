Информация о создании дополнительных мест на кладбищах в Крыму является фейком

Фото: pexels.com
Информация, распространяемая в украинских СМИ о создании дополнительных мест на кладбищах Джанкойского района и выделении дополнительных 100 тысяч койко-мест в стационарах Крыма, не соответствует действительности. Об этом в своем telegram-канала сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского.
- Фейковый документ, распространяемый в социальных сетях, естественно не существует. Кроме того, что он составлен не по нормам документооборота и с орфографическими ошибками, поражает абсурдность его содержания. Все лечебные учреждения Крыма продолжают работать в штатном режиме, без увеличения нагрузки, - сообщил Скорупский.
Он также отметил, что общий коечный фонд медицинских учреждений Минздрава Крыма составляет порядка 12 тысяч коек.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50v