Информация о создании дополнительных мест на кладбищах в Крыму является фейком

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Информация, распространяемая в украинских СМИ о создании дополнительных мест на кладбищах Джанкойского района и выделении дополнительных 100 тысяч койко-мест в стационарах Крыма, не соответствует действительности. Об этом в своем telegram-канала сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского.

- Фейковый документ, распространяемый в социальных сетях, естественно не существует. Кроме того, что он составлен не по нормам документооборота и с орфографическими ошибками, поражает абсурдность его содержания. Все лечебные учреждения Крыма продолжают работать в штатном режиме, без увеличения нагрузки, - сообщил Скорупский.

Он также отметил, что общий коечный фонд медицинских учреждений Минздрава Крыма составляет порядка 12 тысяч коек.

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