В Симферополе открылась выставка к 80-летию обороны Севастополя

Фото: mkult.rk.gov.ru

В Центральной библиотеке Крыма проходит выставка к 80-летию обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу Минкульта Крыма, посетители смогут узнать о судьбе советских солдат, оборонявших на протяжении 250 дней город-герой, а также тех, кто был взят в плен и отправлен в концлагеря на территории оккупированных стран Европы.

- Среди экспонатов представлены фотографии, документы, страницы записных книжек, фронтовые письма, строки воспоминаний участников обороны - узников немецких шталагов Моосбург и Зандбостель, Хаммельбург и Нюрнберг-Лангвассер, концлагерей Бухенвальд и Равенсбрюк, румынских лагерей Слобозия, Тимишоара и Калафат, - говорится в сообщении.

Напомним, до 4 сентября практически все крымские музеи по субботам можно будет посещать бесплатно. Акция «Крымская культурная суббота» проводится в связи с указом президента РФ и в рамках нацпроекта «Культура». «Комсомолка» собрала информацию, какие культурные учреждения откроют свои двери для посетителей, и в какие дни.

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