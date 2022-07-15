Из бюджета Ялты выделили 40 миллионов рублей на завершение расчистки русел рек

Фото: Янина Павленко/Telegram

Из муниципального бюджета Ялты выделено еще 40 миллионов рублей на завершение расчистки русел рек, сообщила глава местной администрации Янина Павленко в своем telegram-канале.

По ее словам, в порядок намерены привести реки Быстрая, Водопадная и Бабу. Соответствующее решение было принято депутатами Ялтинского горсовета в ходе 44 сессии.

- Я уже писала, что это будет завершение той глобальной работы, которая началась в прошлом году - расчистим самые сложные и труднодоступные места, где надо - вручную. Начать планируем в августе, - уточнила градоначальница.

Ранее сообщалось, что в Гурзуфе расчистят две реки за восемь миллионов рублей. В городской черте курортного города уже расчищено порядка 1 650 метров трех рек.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50