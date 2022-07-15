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В Щелкино, что на севере Керченского полуострова, откроют два новых парка, сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма. Проекты находятся в разработке.

- Занимаемся разработкой проекта на строительство Приморского парка. Это та часть территории, которая будет соединять городскую территорию с новой набережной. В этом году планируем пройти государственную экспертизу, - рассказал глава администрации города Щёлкино Владимир Загребельский.

По его словам, первый Приморский парк в Щелкино появится в 2023 году. Второй планируют построить в западной части города в дубовой лесополосе.

Кроме того, в Щелкино в настоящее время продолжают работы по благоустройству: достраивается городской фонтан, тестируется система электроосвещения, автополива, видеонаблюдения, также привели в порядок набережную.

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