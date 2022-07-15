С 1 августа отделение пенсионного фонда в Симферополе переедет на новый адрес

Пенсионный фонд в Симферополе начнет прием по новому адресу

С 1 августа этого года отделение пенсионного фонда в Симферополе будет принимать граждан по новому адресу. Об этом сообщается на официальном сайте отделения ПФР по Республике Крым.

- С 1 августа прием всех жителей Симферополя независимо от места фактической регистрации и вопроса обращения будет осуществляться клиентской службой (на правах отдела) в г. Симферополе Государственного учреждения – Отделения ПФР по Республике Крым по адресу: г.Симферополь, ул. Киевская, 73, - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 18 июля будет доступна электронная запись на региональной странице Отделения официального сайта ПФР и Портале Госуслуг.

Прекращают вести прием офисы по адресам: улица Долгоруковская, 3 (офисы №2, №3), улица Киевская, 125 б (офис №1), улица 1-й Конной Армии, 17 б (офис по вопросам материнского (семейного) капитала).

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