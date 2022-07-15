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Общество15 июля 2022 13:56

Строительные работы на Дражинского в Ялте остановили после жалоб отдыхающих на шум

Их возобновят осенью
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Янина Павленко/Telegram

Фото: Янина Павленко/Telegram

Масштабные строительные работы на улице Дражинского в Ялте приостановили после многочисленных жалоб отдыхающих на шум. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава местной администрации Янина Павленко.

- С понедельника начинается консервация объекта, до осени работы вестись не будут! Получила от горожан множество обращений с просьбами - шумные работы и пыль в период отпусков и отдыха доставляли дискомфорт, - написала градоначальница.

Она также отметила, что данная стройка является исключением, застройщик имеет право продолжить работу летом согласно 214 ФЗ (участие в долевом строительстве). К решению вопроса подключился лично глава Республики Крым.

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