В «Артек» прибыло больше 400 детей из разных стран

Фото: Янина Павленко/Telegram

В международном детском центре «Артек» началась новая смена. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, в лагерь прибыло 3288 ребят.

- Вспомнила свое детство, отдыхать не довелось, зато именно здесь меня принимали в пионеры. Могу точно сказать, что Артек для детей - это сказка и мечта! - заявила Павленко.

По словам градоначальницы, 95% путевок детям выделяют бесплатно за их отличную учебу.

В «Артек» прибыли ребята из 85 регионов России и больше 400 детей из Египта, Армении, Дании, Ливана и других стран.

Кроме того, скоро станут артековцами дети из Херсонской и Запорожской областей.