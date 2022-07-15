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Общество15 июля 2022 15:41

В «Артек» прибыло больше 400 детей из разных стран

95% путевок ребятам выделяют бесплатно за их отличную учебу
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Янина Павленко/Telegram

Фото: Янина Павленко/Telegram

В международном детском центре «Артек» началась новая смена. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, в лагерь прибыло 3288 ребят.

- Вспомнила свое детство, отдыхать не довелось, зато именно здесь меня принимали в пионеры. Могу точно сказать, что Артек для детей - это сказка и мечта! - заявила Павленко.

По словам градоначальницы, 95% путевок детям выделяют бесплатно за их отличную учебу.

В «Артек» прибыли ребята из 85 регионов России и больше 400 детей из Египта, Армении, Дании, Ливана и других стран.

Кроме того, скоро станут артековцами дети из Херсонской и Запорожской областей.