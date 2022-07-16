На Крымском мосту образовалась огромная пробка

Крымский мост работает в штатном режиме, отметили в ФКУ Упрдор «Тамань». Фото: скриншот из видео

Перед въездом на Крымский мост образовалась большая пробка. Видео дорожного затора на въезде в Крым опубликовали очевидцы в социальных сетях.

- На Крымском мосту со стороны материка проверяют все машины, пробка километровая, - отмечает автор видео.

Пробка из желающих попасть в Крым состоит из сотен автомобилей. Движение на выезд с полуострова, как видно на видеозаписи, при этом совершенно свободно.

Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань», никаких перекрытий на Крымском мосту нет, и такая информация не соответствует действительности.

- Крымский мост работает в штатном режиме, заторов нет, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Напомним, в связи с приостановкой работы аэропорта «Симферополь», попасть на полуостров сейчас можно на поездах, автобусах и личных автомобилях.