Глава Ялты назначила ответственных за каждый дом в городе

Фото: Tg-канал главы Ялты Янины Павленко

Мэр Ялты Янина Павленко назначила ответственных за каждый многоквартирный дом города. Как градоначальница сообщила в своем Tg-канале, проверять состояние домов будут заместители главы администрации и руководители структурных подразделений.

Каждый многоквартирный дом управленцы будут обходить ежемесячно, чтобы максимально охватить все проблемы.

- Лично обошла несколько десятков домов - по каждому ведется отдельный протокол, который подписывает старший по дому. Верю, что благодаря такой совместной работе уже скоро ялтинцы увидят результат, - подчеркнула Янина Павленко.

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