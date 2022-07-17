Погода на 17 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: станет чуть прохладнее

В Евпатории Черное море прогрелось до плюс 21 градуса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В воскресенье на территорию полуострова придет холодный фронт. Ночью без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 28...30°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер, тепло до 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+30°, северо-западный ветер 3-10 м/с. Ясно.

В Евпатории +22…+28°, западный ветер 4-12 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+27 °, северный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность, гроза.

В Феодосии +22 …+28°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +22…+25°, северо-западный ветер 4-12 м/с. Ясно.

В Джанкое +22…+30°, скорость северо-восточного ветра 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +22 …+27°, скорость северо-восточного ветра 2-9 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +19 …+25°.

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