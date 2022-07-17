Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июля 2022 8:04

В ночь на 17 июля под Джанкоем произошло смертельное ДТП с участием легковушки

Водитель скончалась на месте от полученных травм
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: МВД по РК

Фото: МВД по РК

В ночь на 17 июля вблизи села Жилино Джанкойского района произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: МВД по РК

Фото: МВД по РК

27-летняя женщина за рулем «Renault Logan SR», двигаясь по автодороге «Таврида - Джанкой - Красноперекопск», вылетела на обочину, а затем в кювет. Автомобиль опрокинулся и ударился о ветви дерева.

Фото: МВД по РК

Фото: МВД по РК

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получила телесные повреждения от которых скончалась на месте ДТП, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неисправный грузовик на трассе «Таврида» стал причиной двух ДТП, в которых пострадали четыре человека. Аварии произошли с разницей в 10 минут.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50