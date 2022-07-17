Сенатор Ковитиди заявила о недосягаемости Крымского моста для украинских ракет

Сенатор заявила о недосягаемости Крымского моста для украинских ракет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Угрозы Крымскому мосту со стороны Украины нет, он хорошо защищен российскими противоракетными комплексами, свою роль играет и расстояние до моста.

- Реальных угроз Крымскому мосту нет. Заявление советника главы офиса Зеленского - пана Арестовича, и не только его - о том, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность», мы слышим. С кем мы имеем дело и для чего озвучиваются подобные заявления, тоже понимаем, - сообщила РИА Новости сенатор от полуострова Ольга Ковитиди.

В субботу советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

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