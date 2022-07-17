В Коктебеле прошел первый в этом году гастрономический фестиваль Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Коктебеле на этих выходных прошел первый в этом году гастрономический фестиваль «Море Еды». Кроме конкурсов от партнеров, был открыт фуд-корт - там гостей встретили шеф-повара и музыканты со всего полуострова.

На фестивале были представлены необычные вкусы разнообразных ингредиентов летнего лакомства Фото: Виталий ПАРУБОВ

На фестивале были представлены самые необычные вкусы и сочетания разнообразных ингредиентов популярного летнего лакомства. В летнем кинотеатре прошли показы «кино про еду», а также анимационные представления для детей. Пока взрослые делали покупки в эко-маркете, за малышами присматривали аниматоры.

Были организованы анимационные представления для детей Фото: Виталий ПАРУБОВ

На кулинарной студии фестиваля были представлены топовые шеф-поварова, которые подготовили специальные фестивальные сеты. Гости дегустировали и оценивали оригинальные блюда.

Во время фестиваля был открыт фуд-корт Фото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, впервые в рамках мероприятия состоялся фестиваль солода и хмеля. Представители крафтовых пивоварен подготовили тысячи литров эксклюзивного пивного напитка. Также был организован «Винный салон», где приглашенные сомелье совместно с шеф-поварами провели эксклюзивный ужин.

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