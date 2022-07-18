В Ялте из-за последствий урагана изменено движение общественного транспорта

Фото: соцсети

В Ялте в ночь на 18 июля упавшее дерево повалило опору линии электропередачи. Как сообщают очевидцы в соцсетях, проезд к улице Пионерской перекрыт - рабочие распиливают рухнувший ствол.

В пресс-службе местной администрации предупредили, что из-за последствий ураганного ветра изменена схема движения общественного транспорта:

- маршруты 100, 25, 15, 9, при движении в сторону Ливадии едут до остановочного пункта «Спартак», далее «Колоннада», «улица Строителей» на «Таксопарк» затем - по схеме;

- маршруты 129, 130, 10, 20 - до остановочного пункта «Спартак»;

- маршруты 7, 12, 17, 18, 24 - от остановки «улица Соханя» на остановку «Спартак» без заезда на улицу Пионерская.

Фото: соцсети

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