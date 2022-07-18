В Севастополе рецидивист попался на краже украшений стоимостью полмиллиона рублей

В Севастополе задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений стоимостью полмиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 31-летний ранее судимый мужчина попался на краже ювелирных изделий стоимостью полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по городу-герою.

Как оказалось, злоумышленник вынес украшения из дома, в котором выполнял работы по установке металлопластиковых окон.

- Выполняя монтажные работы в домовладении потерпевших намеренно не завершил установку одного из окон, а когда хозяева отсутствовали, тайком проник через него в дом и похитил несколько золотых колец, серьги и браслет общей стоимостью 500 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В настоящее время силовики устанавливают местонахождение ювелирных изделий. Грабителю грозит до шести лет колонии.

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