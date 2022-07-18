Крымстат: за год в республике на 5,7% увеличились зарплаты

В Крыму за минувший год более чем на 5% выросла зарплата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на январь-апрель 2022 года средняя зарплата в Крыму выросла на 5,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя заработная плата в республике составляет 37 786 рублей.

- К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой и страховой деятельности, строительства, а среди промышленных видов деятельности - предприятия по добыче полезных ископаемых, где заработная плата превысила средний показатель по экономике РК в полтора-два раза, - цитирует КИА сообщение Крымстата.

Несколько ниже оплачивается труд работников по производству одежды, в области полиграфической деятельности и копирования, по производству прочих готовых изделий, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, где размер заработной платы не превысил 66,7% от среднего уровня по экономике Республики Крым.

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