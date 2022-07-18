Больше 3,5 тысячи ярких садовых канн расцвели в Никитском ботаническом саду

Фото: пресс-служба НБС

В Никитском ботаническом саду (НБС) началась 58-я выставка садовой канны. Как сообщили в пресс-службе НБС, здесь можно увидеть больше 50 видов сортов и гибридных форм зарубежной селекции сада.

Посетителя могут посетить цветочную выставку в верхнем парке Арборетума. Экспозиция занимает почти тысячу квадратных метров.

Фото: пресс-служба НБС

Здесь, под большими кедрами, распустились как минимум 3 500 растений. Яркие пламенные цветы смотрятся очень ярко.

Напомним, в мае-июне в оранжерее НБС массово цвели кактусы. Кроме того, в саду сформировались плоды банана.