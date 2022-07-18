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Происшествия18 июля 2022 12:15

В Севастополе вор обокрал уснувшего на улице мужчину и пытался разблокировать его телефон

Гуляка перебрал с алкоголем и заснул возле бордюра
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Воришка безуспешно пытался разблокировать телефон спящего севастопольца, но гаджет не поддавался. Фото: скриншот из видео

Воришка безуспешно пытался разблокировать телефон спящего севастопольца, но гаджет не поддавался. Фото: скриншот из видео

Севастопольские полицейские задержали 27-летнего воришку, который обчистил уснувшего на улице пьяного мужчину. Как рассказали в пресс-службе МВД города-героя, у спящего гуляки молодой человек украл банковскую карту и смартфон.

Ранним утром парень, недавно освободившийся из мест лишения свободы, увидел, что возле одного из магазинов Гагаринского района после бурной ночи «отдыхает» мужчина. Убедившись, что никто не смотрит, молодой человек принялся шарить по карманам спящего севастопольца и обнаружил у того мобильный телефон и банковскую карту.

На смартфоне стояла защита, и воришка попытался разблокировать его пальцем спящего владельца, однако, техника не поддавалась. Решив не заморачиваться, парень забрал награбленное и был таков. Просчитался он лишь в одном - не заметил камеру, установленную на одном из зданий.

Преступника быстро вычислили правоохранители. Оказалось, что так и не поддавшийся манипуляциям мобильный телефон грабитель сдал в ломбард, а по банковской карте 42-летнего севастопольца, воришка приобрел товаров на 2 тысячи рублей.

На парня завели уголовное дело за кражу. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.