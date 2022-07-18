В Крыму ожидается жара до +35 градусов на следующей неделе

В Крыму на следующей неделе воздух прогреется до +32 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жара до +35 градусов ожидается в Крыму на следующей неделе. В северных районах может пройти небольшой дождь, который существенно не повлияет на температурный фон.

- Будет много солнца, индекс ультрафиолета 5-6, как и положено для субтропической зоны. По температуре будем идеально укладываться в рамки климатической нормы. В понедельник ночью +13-18 градусов, днем до +24-29 градусов. Во вторник станет на градус теплее - днем +25-30 градусов, - сообщил метеоролог Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

В среду малооблачною. Столбики термометра ночью будут показывать +13-18 градусов, днем воздух прогреется до +32 градусов. В четверг температура немного опустится: ночью +14-19 градусов, днем - +25-30. Осадков не ожидается. К выходным температура так и будет колебаться около 30 градусов.

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