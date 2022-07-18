Появилось видео охоты морских свиней в Новом Свете

Самки морских свиней обучают детенышей охотиться на рыбу. Фото: скриншот из видео

Сезон выбросов китообразных пошел на спад, и морские обитатели вернулись к привычной подводной жизни. Черноморские жители добывают себе еду и обучают детенышей азам поведения в открытом море.

Коренные обитатели Черного моря - азовки, они же морские свиньи, охотятся на рыб группой, приобщая к этому и малышей. В Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море» поделились видео из Нового Света, на котором видно, как группа из восьми азовок, среди которых был и совсем маленький детеныш, охотились в толще воды.

Морские обитатели задерживались на поверхности воды, делали серию вдохов и синхронно уходили на глубину в поисках добычи.

- Детеныш, которого наблюдали мы, был еще слишком мал, и, вероятно, пока только начинал приобщаться к процессу, ныряя вслед за матерью, - подчеркнули в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море».