В Симферополе 19 июля отключат электричество на 11 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 июля отдельные районы Симферополя останутся без света. Из-за ремонтных работ частично обесточат 11 улиц.

- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение, - обещают в ГУП РК «Крымэнерго».

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Высотная, 92, 93-107; Дарвина, 20-72, 27-83; Бархатовой, 92; Севастопольская, 250А; Целинная, 24-74, 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Шполянской, 2/4-12 , 3-17 ; Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23; Кубанская, 23б; Ковыльная, 78, 80

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