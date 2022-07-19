Крымская епархия открыла центр благотворительной помощи в Запорожье

Фото: Денис Волков/ВКонтакте

Крымская епархия открыла центр благотворительной помощи «Екатерининский. Васильевка» в Запорожье. В Васильевке проживает 10 тысяч человек. В городе уже восстановлено электроснабжение, но подъезды к нему по-прежнему ограничены, поэтому есть проблемы с водой и лекарствами.

- Гуманитарная помощь заключается в обеспечении населения продуктами питания, средствами гигиены, всем, что связано с детством - памперсы, детское питание. В первую очередь закрываем основные потребности, - сообщил в эфире «Спутник в Крыму» руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Симферопольской и Крымской епархии иерей Дионисий Волков.

К настоящему дню помощь благотворительного центра в Васильевке получили три тысячи человек. Чтобы избежать перепродажи и воровства товаров, они выдаются под запись, по документам.

По планам, аналогичные центры будут открыты в Мелитополе, Новой Каховке, Херсоне, Бердянске, Мариуполе, Красном Лимане, Донецке, Луганске и Стаханове.

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