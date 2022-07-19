В Симферополе 20 июля отключат свет на 13 улицах

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

20 июля часть столицы Республики Крым останется без света. На несколько часов, а точнее сказать с восьми утра до пяти вечера, отключат электричество на 13 улицах и 1 проспекте.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- проспект Победы, 290, 312, 215-243

- улицы Высотная, 92, 93-107; Дарвина, 20-72, 27-83; Бархатовой, 92; Севастопольская, 250А; Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73 ; Геническая, 1-4; Кубанская, 2; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Таманская, 2-32 , 1-27 ; Шполянской, 2/4-12 , 3-17; Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23

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