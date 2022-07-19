Крымскую компанию оштрафовали за колбасу с антибиотиками и мясо непонятного происхождения

Компанию оштрафовали почти на два миллиона рублей и обязали устранить нарушения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымского производителя колбасных изделий из Джанкойского района оштрафовали на 1,7 миллиона рублей за некачественную продукцию. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, речь идет об ООО «Азовчане».

За два года было выявлено шесть фактов выпуска в оборот колбасных изделий с остаточным количеством антибиотиков тетрациклиновой группы. Кроме того, в 2021 году инспекторы Россельхознадзора выявили факт использования компанией «Азовчане» сырья неизвестного происхождения. Непонятно было также, насколько такое мясо безопасно.

- Было выявлено почти 20 тонн мяса и готовой продукции без документов, оформленных во ФГИС «Меркурий», маркировки, дат выработки и установленных сроков годности. Потенциально опасная продукция была изъята и уничтожена, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На предприятие было составлено девять административных протоколов. Помимо крупного штрафа, у предприятия отозвали пять деклараций о соответствии продукции. Нарушения обязали устранить.