Эксперты прогнозируют закрытие части малых отелей в Крыму из-за провального турсезона

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Крымские малые отели, у которых в нынешнем сезоне загрузка не выше 30%, могут закрыться. Такое предположение высказал в комментарии КП-Крым директор компании «Тур Этно» Андрей Пылов.

- Я думаю, в этом году будет сокращение сезона. Объекты, у которых загрузка ниже 30%, скоро будут принимать тяжелые решения по закрытию. К сожалению, это касается малых и средних отелей, которых в Крыму достаточно много. Крупные игроки туристической отрасли, наверное, продержатся на плаву за счет того, что они агрессивно снижают цены. Они пытаются перехватить туристические потоки, - отмечает Андрей Пылов.

Владельцы отелей рассчитывали на хорошую загрузку в июле-августе, однако эти надежды не оправдались. По словам директора туристической компании, в целом по нынешнему сезону можно сказать, что объем привлеченных туристов и выручки будет ниже как минимум на 50%.

Пессимистичный прогноз при этом может и не сбыться, если будут приняты меры господдержки.

- Если с 1 октября начнутся выплаты в размере МРОТ сотрудникам туробъектов, это поддержит отрасль, позволит пережить неудачный сезон, - добавил эксперт.