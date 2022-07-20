Аксенов: Крым делает все, чтобы поддержать жителей Херсона и Запорожья

Фото: Сергей Аксенов/vk

Крым делает все, чтобы поддержать жителей Херсона и Запорожья, сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью «РБК».

- Все, что Крым может сделать, чтобы поддержать жителей Херсона и Запорожья, он делает. Кураторство подразумевает восстановление конкретного района за счет средств бюджета субъекта. Для кураторства в основном выбирали субъекты-доноры. Поскольку у нас такой возможности нет, я решил, что будем работать, как работали. Через нас гуманитарная помощь идет, мы - прифронтовая полоса практически, мы на передовой. Так что мне отдельного кураторства не надо, мы и так помогаем, - сообщил глава Крыма.

Ранее КП-Крым рассказывала, как дети из Херсонской и Запорожской областей отдыхают в Крыму. В лагерь «Артек» приехали более сотни детей разных возрастов, которых распределили по разным отрядам, чтобы они смогли найти как можно больше друзей из разных уголков страны и мира.

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