Фото: Янина Павленко/telegram

В Ялте из гостиницы «Звездочка» начали переселять граждан в благоустроенное жилье, сообщила глава местной администрации Янина Павленко в своем telegram-канале.

Объект был построен в 1962 году, в 90-х сюда заселили около трех сотен человек из числа депортированных, вернувшихся на родину.

- Первый пошел. Жительница этого строения с очень долгой историей заключила договор соцнайма и переезжает в благоустроенное жилье. Я напомню, это летняя ветхая гостиница, в которую селили временно (более 30 лет назад!). Все это время вопрос не решался, пока его не взял на контроль Глава Крыма, - написала Павленко.

Фото: Янина Павленко/telegram

По планам, в этом году переселят еще 15 семей, на что было выделено 38 млн рублей. Из 118 нуждающихся в переселении семей 40 должны обрести жилье по Программе расселения из ветхого и аварийного жилья, еще 68 - переселены по линии Госкомнаца (для них за федеральные и республиканские средства на Кирова, 159 будет построен 120-квартирный дом).

До 2024 года оба корпуса общежития должны быть расселены и снесены, а на их месте планируют построить социальный или спортивный объект.

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