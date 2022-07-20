Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 12:34

Готовь сани летом: в Симферополе проверяют готовность соцобъектов к отопительному сезону

В Симферополе продолжается подготовка к отопительному сезону
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Пока что холодные батареи в домах служат лишь дополнительной плоскостью для сна хвостатых

Пока что холодные батареи в домах служат лишь дополнительной плоскостью для сна хвостатых

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на то, что за окном плюсовая температура, в Симферополе вовсю идет подготовка к следующему отопительному сезону.

- На 19 июля текущего года комиссионно обследовано 1 098 многоквартирных домов и подписан 901 паспорт готовности. Готовность социальных объектов, в частности, детских садов и школ составляет 49% и 52% соответственно, - сообщил замглавы администрации Симферополя Владимир Ким.

Напомним, в этом году в крымской столице подавать тепло перестали в апреле. Отключения проходили поэтапно. В последнюю очередь отопление прекратили подавать в детские сады, школы, больницы и другие соцобъекты.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50